EEQ dispone a empresas y centros comerciales generar su propia energía dos horas diarias

Empresas y centros comerciales de la capital ecuatoriana deberán generar su propia energía por pedido de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

La medida aplicará entre el 12 y 16 de enero de 2026 por dos horas diarias, de 11:00 a 13:00.

Aunque la EEQ no ha publicado dicha disposición, la adminsitración del complejo Ecopark, en el norte de Quito, difundió un comunicado indicando la medida.

"Nuestras torres deben generar electricidad de manera autónoma", dice el comunicado difundido por la adminsitración del complejo empresarial.

Además, observa que la medida "podría extenderse, lo cual será comunicado oportunamente".

La EEQ habría hecho la misma solicitud a centros comerciales de la ciudad para no cargar la generación eléctrica al sistema público.

Esta medida se toma a pesar de que el gobierno ha insistido en que no habrán apagones este año, a pesar de que la falta de lluvias ha ocasionado una reducción importante en el caudal de los ríos, y por lo tanto en el embalse de las hidroeléctricas.