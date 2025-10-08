Paro de la Conaie: Dirigentes indígenas amenazan con tomarse Ibarra durante el feriado

Una extensa caravana de vehículos se movilizó en el norte del país. Comunidades indígenas de Imbabura se sumaron a la marcha en Ibarra convocada por la Conaie y agrupaciones sociales como la UNE.

Desde horas de la mañana decenas de comuneros llegaron en camionetas para continuar con las manifestaciones que ya cumplen 17 días en varias partes de Ecuador.

La principal exigencia de la Conaie y colectivos sociales es la derogatoria del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. Además, protestan contra la criminalización de la protesta y según ellos el abandono estatal en salud y educación.

En horas de la tarde, se difundieron imágenes de cientos de personas marchando por las principales calles de Ibarra.

Al concluir la marcha los dirigentes de las organizaciones indígenas de la Unorcac hablaron ante los marchantes y amenazaron con causar destrozos y desmanes en las comunidades que no se sumen al paro.

"Primer aviso a la ciudad de Ibarra; si los compañeros de Ibarra no ayudan a la comunidad, a los indígenas, en la segunda (marcha) venimos a desbaratar (…) y si no nos hacen caso estaremos con más gente tomando la ciudad", enfatizaron los indígenas.