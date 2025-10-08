Cinco detenidos por atacar la caravana de Noboa en Cañar quedaron en libertad

Los cinco detenidos por presuntamente atacar la caravana presidencial fueron liberados la tarde de ese miércoles 8 de agosto del 2025.

Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa, los cinco presuntos atacantes de la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa, en la provincia de Cañar, quedaron en libertad. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló este miércoles 8 de octubre del 2025.

La Fiscalía General del Estado informó que la jueza que dirigió la audiencia determinó que la detención fue ilegal, por lo que el Ministerio Público no pudo formular cargos contra los detenidos.

Las cinco personas fueron arrestadas el martes 7 de octubre del 2025 en el sector Coyoctor, en el cantón El Tambo, de la provincia de Cañar. Todos fueron acusados de ataque y resistencia y denunciados por terrorismo.

Yaku Pérez, abogado de los detenidos, indicó que la jueza calificó de ilegal la detención por violar el debido proceso, mantenerlos incomunicados y sin la lectura de derechos.

"El Estado como siempre hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Franklin no es terrorista es artista y los demás son defensores", escribió Pérez en su cuenta de X.