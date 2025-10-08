Decenas de personas marcharon en el Centro Histórico de Quito en contra del gobierno de Noboa

Decenas de personas marcharon en Quito en contra del gobierno de Daniel Noboa.

Las inmediaciones del Palacio de Carondelet fueron cerradas completamente por la Policía Nacional la tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025.

Mientras tanto, decenas de personas marcharon por el Centro Histórico en contra del gobierno de Daniel Noboa y la eliminación del subsidio al diésel.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que también se realizó un cierre parcial en la avenida 10 de Agosto, por donde avanzaban los manifestantes.

#CierreVialQuito | ¡Atención!



📍 Sector: Centro Histórico

🚧 Cierre: en los alrededores del Palacio de Gobierno, a cargo de @PoliciaEcuador

🛣️ Carriles cerrados: cierre total de las vías del perímetro de Carondelet.



👮‍♀️ Con precaución ☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/FaIyGTd66B— AMTQuito (@AMT_Quito) October 8, 2025 "> ">

Las paradas del Trolebús de Cumandá, Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central y Alameda fueron cerradas temporalmente por el avande de la movilización.

Un fuerte contingente de militares y policías llegó al parque El Arbolito, punto histórico de reunión de manifestantes.

Aunque los manifestantes se dirigen hacia el Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Quito, Noboa no se encuentra ahí, ya que cambió la sede del Ejecutivo a Latacunga el 13 de septiembre.