Pastaza y Azuay lideraron la ocupación hotelera durante el último feriado en Ecuador 

Pastaza registró la mayor ocupación hotelera durante el feriado de octubre de 2026, con el 68,38 %.

Pastaza y Azuay registraron los porcentajes más altos de ocupación hotelera durante el feriado del 9 de Octubre de 2026. De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Pastaza encabezó el ranking con el 68,38%, seguida de Azuay, con el 66,04%.

El promedio nacional fue del 40,65%, un aumento de 6,55 puntos porcentuales frente al mismo feriado de 2025. El balance, publicado el 12 de octubre de 2026 señala que este fue el nivel más alto para este descanso en los últimos cuatro años.

Santa Elena y Galápagos fueron opciones

Después de Pastaza 68,38% y Azuay 66,04%, las provincias con mayor ocupación hotelera durante el feriado del 9 de Octubre de 2026 fueron Morona Santiago, con el 51,06%; Galápagos, con el 48,40%; y Pichincha, con el 47,66%.

Por su parte, Santa Elena estuvo entre las provincias con mayor número de desplazamientos turísticos, junto con Pichincha, Guayas y Azuay. Sin embargo, no figuró entre las cinco provincias con mayor ocupación hotelera.

¿Cómo fueron las cifras en 2025?

Durante el feriado de octubre de 2025, la ocupación hotelera nacional alcanzó el 34,1%, según el balance presentado por el Gobierno el 13 de octubre de 2025. En aquella ocasión, el descanso se extendió durante cuatro días, del 9 al 12 de octubre.

Morona Santiago lideró la ocupación hotelera en 2025, con el 61,8%; le siguieron Azuay, con el 60,5%, y Santa Elena, con el 51,6%. En 2026, después de Pastaza y Azuay, se ubicaron Morona Santiago, con el 51,06%; Galápagos, con el 48,40%; y Pichincha, con el 47,66%, según el balance oficial difundido este año.

Más de 728 000 desplazamientos turísticos

El balance oficial de 2026 contabilizó 728 350 desplazamientos turísticos durante los tres días de feriado, con un promedio de 242 780 viajes por día. La cifra representa un crecimiento del 3,03% frente a octubre de 2025, cuando se registraron 895 000 viajes durante cuatro días.