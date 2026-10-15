Restaurante ecuatoriano recibe reconocimiento internacional por tercera ocasión

Los chef Juan Sebastián Gallardo y Carlos Gallardo durante la ceremonia de premiación.

El restaurante Zero Lab by Uniandes fue reconocido como el mejor restaurante de Ecuador por tercer año consecutivo en los World Culinary Awards 2026. El establecimiento obtuvo el galardón Ecuador’s Best Restaurant, que también recibió en 2024 y 2025.

El reconocimiento fue anunciado este jueves 15 de octubre de 2026 y corresponde a una propuesta gastronómica que combina técnicas de alta cocina con la investigación de ingredientes tradicionales del país.

Detrás del proyecto están los chefs Carlos Gallardo de la Puente y Juan Sebastián Gallardo, quienes trabajan en el desarrollo de preparaciones a partir de productos ecuatorianos, mediante la experimentación culinaria y el estudio de sus propiedades.

¿Por qué obtuvo el reconocimiento?

A diferencia de una propuesta gastronómica convencional, Zero Lab funciona como un laboratorio en el que se investigan las características de los alimentos y sus posibles aplicaciones en la cocina.

Uno de sus campos de estudio es la acidez de las frutas ecuatorianas y la manera en que interactúan con las proteínas, un proceso que permite desarrollar nuevas técnicas de preparación.

El restaurante trabaja especialmente con cuatro productos vinculados a la gastronomía nacional: cuy, llama, camarón blanco y banano.

Estos ingredientes son incorporados en platos de alta cocina mediante técnicas que buscan explorar nuevas texturas, sabores y presentaciones, sin dejar de lado su origen ecuatoriano.

¿Quiénes son los chefs detrás de Zero Lab?

Carlos Gallardo de la Puente cuenta con más de 30 años de trayectoria en la investigación y promoción de productos alimenticios ecuatorianos.

Según la información difundida por el restaurante, el chef ha participado en más de 100 representaciones internacionales relacionadas con la gastronomía nacional.

Junto con Juan Sebastián Gallardo, desarrolla un proyecto que vincula la cocina con la investigación académica a través de Uniandes.

Esta colaboración permite estudiar ingredientes locales y aplicar los resultados de la experimentación en nuevas propuestas culinarias.

Zero Lab también ha recibido a visitantes de distintos países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Noruega, China, Japón y Corea del Sur.

De acuerdo con el establecimiento, comensales y turistas extranjeros de estos mercados participaron en la evaluación vinculada con los World Culinary Awards.

El reconocimiento obtenido en 2026 se suma a los galardones de 2024 y 2025, con los que Zero Lab completa tres años consecutivos como ganador de la categoría Ecuador’s Best Restaurant.