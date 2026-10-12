Quito elegido como ‘Destino Líder en Sudamérica 2026' en los ‘Óscar del Turismo’

Quito tiene diversos atractivos turísticos para que locales y visitantes puedan disfrutar.

Quito ratificó su posición de privilegio en el mapa mundial al ser galardonada como 'Destino Líder en Sudamérica' en los prestigiosos World Travel Awards (WTA), considerados de forma unánime como los 'Óscar del Turismo'. El reconocimiento se realizó el domingo 11 de octubre de 2026.

En una reñida contienda contra siete urbes de la región, la capital ecuatoriana conquistó la máxima distinción en el marco de la Semana Mundial del Turismo.

Una joya que combina historia, sabor y modernidad

El galardón obtenido por Quito refleja una evolución turística integral y sostenida. La ciudad, cuyo Centro Histórico es reconocido a nivel global por ser el conjunto colonial mejor conservado y de mayor extensión de América Latina, ha sabido diversificar su propuesta más allá de su imponente arquitectura patrimonial.

En los últimos años, La Carita de Dios ha destacado notablemente en los siguientes ámbitos:

Escena culinaria de vanguardia: Con propuestas de alta cocina que posicionan a la gastronomía quiteña como un imán para paladares internacionales.

Con propuestas de alta cocina que posicionan a la gastronomía quiteña como un imán para paladares internacionales. Innovación urbana: Su apuesta por convertirse en un referente de movilidad limpia —con hitos como el reconocimiento internacional a su sistema de metro— y su enfoque en la sostenibilidad turística.

Su apuesta por convertirse en un referente de movilidad limpia —con hitos como el reconocimiento internacional a su sistema de metro— y su enfoque en la sostenibilidad turística. Diversidad territorial: Una oferta que conecta la vida urbana con la riqueza natural y comunitaria de sus parroquias rurales, integrando el ecoturismo y las buenas prácticas globales.

Otros reconocimientos

El Santuario Histórico de Machu Picchu obtuvo, una vez más, el reconocimiento de Atracción turística líder de Sudamérica.

Mientras que, Chile fue reconocido como Mejor Destino de Turismo de Aventura de la región.

En el Caribe, Jamaica se llevó dos reconocimientos, como Mejor Destino Turístico y Mejor Destino de Cruceros.