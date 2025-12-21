Paulina Andrea Gallo fue hallada sin vida en una quebrada de la vía Alóag – Santo Domingo

Después de ocho días de intensa búsqueda, Paulina Andrea Gallo Velásquez fue hallada sin vida en una quebrada de la vía Alóag – Santo Domingo. Dos hombres serán procesados por el delito de femicidio.

Paulina, de 43 años, desapareció el 12 de diciembre de 2025 en el sector de Quitumbe, sur de Quito, según consta en el portal de personas desaparecidas en Ecuador.

Desde entonces sus familiares y autoridades intensificaron su búsqueda a escala nacional y se abrió una investigación. Ella no contestaba llamadas ni mensajes de su familia y su auto también desapareció.

Tras la revisión de videos y recopilación de indicios, la mañana del sábado 20 de diciembre se confirmó la detención de dos hombres, identificados como Fabián C. D. y Juan V. Ch. El primero tenía una relación con Paulina, según información preliminar.

La captura ocurrió en Montecristi, provincia de Manabí. Durante el operativo se incautaron indicios relevantes para la investigación, que permitió ubicar el cuerpo de la mujer.

La tarde del sábado, 20 de diciembre, Bomberos del cantón Mejía se deplegaron en una quebrada del kilómetro 20 de la vía Alóag – Santo Domingo. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Paulina a una profundidad aproximada de 150 metros.

La Fiscalía no confirmó la identidad de la víctima pues debían realizarse exámenes de ADN. No obstante, la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud emitió un obituario, donde lamentaba la muerte de Paulina Gallo.

Mientras que la Policía detalló que los dos sospechosos del atroz crimen recibieron prisión preventiva por 90 días. También, la Fiscalía informó que se reformularán cargos por femicidio, pues en primera instancia fueron procesados por desaparición involuntaria.

El velorio se realizó el domingo 21 de diciembre en el sur de Quito. El día lunes 22 de diciembre se llevará a cabo una misa en su honor y posterior sepelio.