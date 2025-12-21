Tomás Tapia, un joven fotógrafo que estaba desaparecido, fue hallado sin vida en Quito

El joven Tomás Tapia fue reportado como desaparecido el viernes 19 de diciembre de 2026.

La muerte de Tomás Tapia, un fotógrafo de 28 años, causó conmoción en Quito. El joven fue hallado sin signos vitales el sábado 20 de diciembre en el suroriente de la capital, según confirmaron sus familiares.

Tapia estaba reportado como desaparecido desde el viernes 19 de diciembre. Fue visto por última vez en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital

Posteriormente, su cuerpo fue localizado en la vía férrea del sector de Monjas y fue reconocido por sus familiares en la morgue.

Joven desaparece en medio de la corriente de un río en El Oro

De acuerdo con reportes preliminares, la causa del fallecimiento sería asfixia por atragantamiento. Además, se conoce que su cuerpo presentaba golpes.

La Policía Nacional confirmó a Teleamazonas.com que mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del hecho.

Según los primeras versiones recopiladas, Tomás Tapia habría salido la noche del viernes 19 de diciembre, junto a dos amigos. Tras asistir a un evento, un taxi se habría acercado al grupo y desde entonces se desconoció el paradero del joven.

Los dos amigos de Tomás Tapia aseguraron que después de que el taxi se acercó no recuerdan qué ocurrió. Presuntamente, los tres habrían sido víctimas de un asalto.

Según estos testimonios, uno de los amigos despertó horas después en su domicilio, sin pertenencias personales y sin recordar cómo llegó al lugar.

El otro apareció en el sector de La Forestal, también despojado de sus objetos. Tapia, en cambio, fue localizado sin vida.