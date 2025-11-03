Hallan sin vida a sobrina del prefecto de Morona Santiago; esto se sabe del crimen

El cuerpo de la joven de 18 años tenía signos de violencia

El hallazgo sin vida de la sobrina del prefecto de Morona Santiago, Tiyua Uyunkar, ha causado conmoción en Ecuador. La joven fue encontrada con signos de violencia en la vía Puyo - Macas, en la provincia de Pastaza.

La joven de 18 años, identificada como Rosahora M., fue encontrado el domingo 2 de noviembre del 2025 en el kilómetro 32 a un costado de esta carretera. El cuerpo tenía heridas de arma blanca y no se encontraron documentos personales en el lugar, según el reporte preliminar.

Rosahora M. desapareció el sábado 1 de noviembre, el primer día de feriado en Ecuador por el Día de los Difuntos. Tras el hallazgo del cadáver, la Policía alertó para que identifiquen a la víctima, una mujer de entre 17 y 20 años, de contextura delgada y con un tatuaje de dos corazones en la muñeca derecha.

Sus familiares la identificaron después de haber permanecido varias horas en la morgue del Puyo.

La trágica noticia fue confirmada por el prefecto de Morona Santiago, Tiyua Uyunkar, en sus redes sociales con un emotivo mensaje.

"Hoy el dolor nos atraviesa el alma. La partida de nuestra sobrina quien en vida se llamo Rosahora Mashian, arrebatada de manera tan cruel e injusta, deja un vacío que nada podrá llenar", señaló Uyunkar en su cuenta de Facebook.

Además, el Prefecto dijo sentir impotencia de "no poder protegerla de la maldad que aún habita en el mundo" y pidió estar "firmes, unidos y en paz" en este momento difícil.

"No permitamos que el odio ni la venganza ensombrezcan el recuerdo de su sonrisa. Honremos su vida con dignidad, buscando justicia, pero también protegiendo lo más sagrado que tenemos: nuestra familia, nuestra esperanza y nuestra humanidad", agregó.

Finalmente confirmó que se encuentran realizando los tramites respectivos para trasaladar del cuerpo hacia la comunidad Mashian - Kanus.