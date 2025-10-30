Peajes estatales serán gratuitos durante el feriado de noviembre por disposición de Daniel Noboa

En el feriado de cuatro días en noviembre se espera que las personas viajen a las diferentes provincias del país.

El presidente Daniel Noboa Azin anunció, este jueves 30 de octubre de 2025, que durante los cuatro días de feriado de noviembre, no se cobrarán los peajes en las vías administrados por el Gobierno Nacional.

La medida estará vigente desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre del 2025, días en que el país conmemorará el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

La disposición, implementada a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, tiene como objetivo fomentar el turismo interno, facilitar los desplazamientos de las personas y reactivar las economías locales en uno de los feriados largos del año.

“Del 1 al 4 de noviembre no se cobrarán los peajes administrados por el Gobierno Nacional. Viaja, reencuéntrate con tu gente y redescubre los rincones que hacen único al Ecuador”, indicó la Presidencia de Ecuador, a través de sus redes sociales.

El Gobierno Nacional aclaró que la gratuidad en los peajes aplicará exclusivamente en las estaciones bajo su administración estatal, e hizo un llamado a las prefecturas del país a sumarse a esta iniciativa, extendiendo la exoneración al resto de los peajes del país.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca impulsar el turismo y la movilidad luego de que el país afrontó cierres viales y protestas durante 31 días. Esto por un paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la eliminación del subsidio al diésel.