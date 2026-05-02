Antonelli logra en Miami su tercera pole consecutiva
A sus 19 años, el piloto de Mercedes reafirma su dominio en la Fórmula 1; vuelve a destacar igualando su clasificación.
KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, retrato en el podio durante el Gran Premio Pirelli de Canadá 2025 de Fórmula 1, décima prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2025.
Xavi Bonilla
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Fecha de publicación
02 may 2026 - 17:15
Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó este sábado la pole position del Gran Premio de Miami, marcando su tercera salida consecutiva desde la primera posición tras sus éxitos en China y Japón.
El joven italiano, quien lidera el Mundial de 2026, detuvo el crono con una ventaja de 0.166 segundos sobre Max Verstappen (Red Bull) y 0.345 segundos sobre Charles Leclerc (Ferrari).
Esta actuación sirve como redención para Antonelli, quien horas antes sufrió un revés en la carrera esprint debido a una sanción de cinco segundos que lo hizo caer del cuarto al sexto lugar.
"Estaba muy estresado, siendo sincero, esperando a que todos terminaran sus vueltas, pero fue lo suficientemente buena", reconoció el piloto tras la sesión.
Brillo latinoamericano y sorpresas en la parrilla
- Franco Colapinto (Alpine): El argentino de 22 años volvió a impresionar al asegurar el octavo puesto, igualando su mejor resultado histórico en una sesión de clasificación.
- Zona media y alta: Lando Norris (McLaren), vigente campeón, partirá cuarto, seguido por George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).
- Incidentes técnicos: La Q2 sufrió un retraso considerable debido a un incendio en el motor del Audi de Gabriel Bortoleto, lo que obligó al brasileño a retirarse y salir desde el fondo de la parrilla.
- Grandes ausencias: Sorprendentemente, Fernando Alonso (Aston Martin) y Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) fueron eliminados en la primera fase de la clasificación, con el mexicano cayendo hasta la posición 21.
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