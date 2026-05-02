Antonelli logra en Miami su tercera pole consecutiva

KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, retrato en el podio durante el Gran Premio Pirelli de Canadá 2025 de Fórmula 1, décima prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2025.

Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó este sábado la pole position del Gran Premio de Miami, marcando su tercera salida consecutiva desde la primera posición tras sus éxitos en China y Japón.

El joven italiano, quien lidera el Mundial de 2026, detuvo el crono con una ventaja de 0.166 segundos sobre Max Verstappen (Red Bull) y 0.345 segundos sobre Charles Leclerc (Ferrari).

Esta actuación sirve como redención para Antonelli, quien horas antes sufrió un revés en la carrera esprint debido a una sanción de cinco segundos que lo hizo caer del cuarto al sexto lugar.

"Estaba muy estresado, siendo sincero, esperando a que todos terminaran sus vueltas, pero fue lo suficientemente buena", reconoció el piloto tras la sesión.

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