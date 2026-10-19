¿Cómo saber si un perfume de Victoria's Secret es original? Estas son las señales que debes revisar

Los perfumes y splash de Victoria's Secret tienen distintas presentaciones, por lo que es recomendable comparar sus características con las del catálogo oficial.

¿La tapa, el aroma o el código de barras permiten saber si un perfume de Victoria's Secret es original? Aunque existen características que pueden ayudar a detectar irregularidades, ninguna prueba casera garantiza por sí sola la autenticidad de un producto.

La pregunta cobra relevancia tras un operativo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) en el aeropuerto de Quito, donde se detectaron 110 perfumes, 39 splash y 33 cremas ocultos en los equipajes de dos pasajeras provenientes de Panamá.

Según el Senae, los 182 productos se encontraban en cantidades que evidenciaban un fin comercial. La institución explicó que los viajeros deben declarar las mercancías que superen las cantidades permitidas como efectos personales mediante el Formulario de Registro Aduanero (FRA).

El operativo estuvo relacionado con controles aduaneros y una posible evasión de tributos. La entidad no señaló que los artículos fueran falsificados.

¿Cómo identificar un perfume original de Victoria's Secret?

Antes de adquirir un perfume, body splash o crema de la marca, es recomendable revisar varios elementos del producto y comprobar su procedencia.

Revisa la tapa y el envase Una prueba sencilla puede ser que al sostener el envase únicamente por la tapa , esta no debe caerse ni desprenderse; en las versiones falsas la tapa queda floja o se sale fácilmente.

únicamente , esta no debe caerse ni desprenderse; en las versiones falsas la tapa queda floja o se sale fácilmente. Otra recomendación de expertos en marcas es que en la parte interna de la tapa , los envases originales tienen un pequeño punto , un agujero y un número de lote grabado. Las imitaciones a menudo solo traen el punto y el agujero, sin el número.

, los envases originales tienen un , un agujero y un grabado. Las imitaciones a menudo solo traen el punto y el agujero, sin el número. Revisa el código de lote: Victoria's Secret explica en su página oficial que sus productos de belleza cuentan con códigos de fabricación que pueden encontrarse en la base del envase o en el sellado superior, según la presentación.

¿Qué recomienda la Arcsa para comprar cosméticos en Ecuador?

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) recomienda verificar que los cosméticos comercializados en Ecuador cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes.

Entre ellos se encuentra la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), aplicable a los productos cosméticos que se comercializan en el país.

Los consumidores pueden consultar información sanitaria mediante los canales oficiales de Arcsa.

Es importante diferenciar ambos controles, la notificación sanitaria permite verificar la situación regulatoria de un cosmético, pero no certifica que sea auténtico de Victoria's Secret.