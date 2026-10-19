Kylie Jenner usó el 'Fantasy Bra' de USD 50 millones en el show de Victoria's Secret

Kylie Jenner lució el Fantasy Bra con un diamante amarillo valorado en USD 22 millones.

El desfile de Victoria’s Secret captó la atención del mundo tras el regreso del ‘Fantasy Bra’, una pieza emblemática de la marca y sello del show.

Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Jasmine Tookes, las hermanas Bella y Gigi Hadid, y Barbara Sprouse, regresaron a las pasarelas como ángeles.

Pero fue Kylie Jenner quien se robó todas las miradas. A sus 29 años, la personalidad de televisión e influencer estadounidense hizo su debut en la pasarela.

Jenner, lució el ‘Fantasy Bra’, una pieza icónica que no pisaba las pasarelas desde 2018.

El costo de esta pieza marca una cifra récord de USD 50 millones, superando por 35 millones a la versión más costosa registrada hasta la fecha.

La reaparición de esta pieza de lencería se suma a una de las estrategias de la marca por recuperar la esencia del show.

Los secretos detrás del 'Fantasy Bra'

Las redes sociales de la joyería Jacob & Co indican que la pieza de lencería requirió más de 1 000 horas de trabajo por parte de 15 artesanos.

El post detalla que se inició con un boceto a lápiz dibujado a mano para definir la estructura de oro y diamantes.

El equipo creativo creó una versión a escala real ajustada sobre un busto, luego este pasó a un modelo digital dividido en 3 218 componentes individuales, así se garantizó que cada piedra preciosa captara la luz de manera precisa.

En el taller, cada pieza fue fundida en oro de 18 quilates mediante la técnica de la cera perdida, siendo limada, pulida y ensamblada a mano sobre la estructura.

Los artesanos colocaron uno a uno los 4 410 diamantes naturales con un peso cercano a los dos kilos.

La gran estrella del diseño es un impresionante diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates valorado por sí solo en USD 22 millones, sellando un hito histórico en la pasarela junto a Kylie Jenner.