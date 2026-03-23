Así viven el toque de queda las personas sin hogar en Guayaquil

Las personas que viven en la calle permanecen en sus refugios durante el toque de queda.

El toque de queda en cuatro provincias de Ecuador lleva una semana, desde su inicio el 15 de marzo de 2026. Mientras las autoridades controlan que no existan personas en las calles, hay quienes no tienen opción.

Las personas que viven en la calle se mantienen en sus refugios durante el toque de queda. Muchos están a un lado de avenidas o bajo algún techo en una zona comercial de Guayaquil.

"En el toque de queda todo muy bien. La Policía da la vuelta", dice a la Agencia Prensa Independiente (API) una mujer que vive en las calles de Guayaquil luego de perder a su familia y su casa en el terremoto de 2016.

Ella cuenta que las fuerzas del orden realizan requisas a media noche a quienes viven, como ella, en la calle. "Ven que son gente indigente, los encuentran durmiendo, no hay motivo de molestarlos", añade la mujer.

Personas sin hogar que viven en la calle viven el toque de queda de una manera diferente. API Policías y militares requisan a personas sin hogar, pero no los detienen. API Personas sin hogar viven de una manera diferente el toque de queda. API El toque de queda en cuatro provincias se vive diferente entre quienes no tienen hogar. API Autoridades solicitan documentos a las personas que viven en las calles. API

"La Policía pasa y nos ve durmiendo aquí. Anoche nomás me pidieron la cédula, vieron todos mis datos, todo bien", contó un hombre vestido de azul quien vive en las calles hace cuatro años.

Cuatro provincias de Ecuador viven con toque de queda desde el 15 de marzo. En la primera semana de esta medida restrictiva se han registrado 897 detenciones.

Las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas tendrán toque de queda hasta fin de marzo. Esta medida fue adoptada por el Gobierno Nacional como parte de un plan de seguridad ante la creciente ola de violencia que atraviesa el país.