Hombres vestidos como policías intentaron secuestrar a otro en el norte de Quito, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Suiza, la tarde del sábado 21 de marzo de 2026.

Una mujer conducía un vehículo de color gris cuando dos hombres vestidos como policías intentaron secuestrar a otro y subirlo al auto. Personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades e impidieron el rapto.

De acuerdo con Patricio Almendáriz, comandante de Policía Nacional de la Zona 9, los presuntos secuestradores llevaban chompas de color café, similares a las que utilizan los miembros de la fuerza del orden.

"Si no fuera por la Policía y la ciudadanía ahorita yo no la estuviera contando", dijo la víctima luego de ser rescatado y contó que quedó muy nervioso por esta experiencia.

Almendáriz reveló que la víctima fue esposada y subida en el vehículo, de donde pudo escapar. Las autoridades lo hallaron a varios metros del lugar.

Asimismo, Almendáriz añadió que la víctima debe alrededor de 16 000 dólares a los presuntos secuestradores por apuestas. El hombre reconoció que eran 10 000 dólares de deuda.

La Policía detuvo a tres personas por este hecho y retuvo una motocicleta y un automóvil en el que se pretendía retener al hombre.