Petroecuador anuncia el reinicio de operaciones en la Refinería de Esmeraldas desde el 16 de marzo

La Empresa Pública Petroecuador informó este jueves 5 de marzo del 2026 que la Refinería de Esmeraldas retomará sus operaciones de forma progresiva a partir del 16 de marzo. Esto tras el incendio ocurrido el pasado 1 de marzo en la Unidad Viscorreductora 1.

La entidad garantizó el abastecimiento de combustibles en todo el territorio. Luego de realizar los estudios técnicos correspondientes, la empresa estatal declaró en situación de emergencia a la Refinería de Esmeraldas y a sus áreas de influencia.

Esta medida permitirá ejecutar de manera inmediata las acciones necesarias para mitigar los efectos del incidente y restablecer plenamente las operaciones. La declaratoria habilita la coordinación ágil de actividades técnicas y administrativas, incluidos los procesos de contratación.

Como parte del plan de recuperación operativa, se prevé que, desde el 16 de marzo, las unidades Crudo 2 y Vacío 2 reinicien sus operaciones de manera progresiva.

Esta medida se sustenta en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al tratarse de “un evento concreto, inmediato, imprevisto, probado y objetivo, que requiere la ejecución urgente de obras, bienes y servicios para atender la contingencia”. La declaratoria tendrá una vigencia máxima de 60 días, conforme a la normativa vigente.

Petroecuador señaló que reitera que todas estas acciones están orientadas a garantizar la seguridad de las instalaciones, la continuidad del sistema nacional de refinación y el abastecimiento oportuno de combustibles para el país.