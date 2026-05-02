Los platos típicos de Loja que debes probar en este feriado nacional

La gastronomía lojana combina ingredientes andinos con recetas heredadas por generaciones.

Los sabores intensos, caseros y llenos de identidad forman parte de la cultura del sur del país.

Uno de los imperdibles es el repe lojano, una sopa espesa a base de guineo verde, queso y leche que sorprende por su sabor suave y reconfortante.

Otro clásico es la cecina lojana, carne de cerdo curada y asada, acompañada con yuca y curtido. Es uno de los platos más representativos y consumidos en la región.

También destaca el seco de chivo, preparado con especias y cocción lenta, que le da una textura y sabor profundo. Suele servirse con arroz y maduro.

Dulces y bebidas con identidad

En Loja, los postres también tienen protagonismo. Las roscas lojanas y otros dulces tradicionales son parte de la experiencia gastronómica.

En cuanto a bebidas, el infaltable es el canelazo, ideal para el clima frío, y las bebidas artesanales que acompañan las comidas típicas.

Una experiencia más allá del plato

Comer en Loja es conectarse con su cultura. Cada receta cuenta una historia y refleja la identidad de sus habitantes.

Si visitas la ciudad ubicada en el sur del país, probar su comida no es una opción, es parte esencial del viaje.

Cómo preparar repe lojano

Ingredientes 10 bananos o guineos verdes (guineo común) o 6 plátanos verdes, pelados y picados en cubitos

2 cucharadas de aceite

1 cebolla blanca o cebolla perla, picada en cubitos

2 dientes de ajo, machacados

4 onzas de quesillo, desmenuzado – también puede usar queso fresco o queso mozzarella

½ taza de leche o crema de leche

1 manojo de cilantro o culantro, picado finamente, casi ½ taza ya picado

8 tazas de agua, ajuste según el espesor que prefiera

Sal al gusto