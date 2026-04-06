Turismo en Ecuador creció 3,6% en el feriado de Semana Santa 2026

El turismo y la ocupación hotelera crecieron en Ecuador durante los tres días de feriado de Semana Santa.

El turismo en Ecuador durante el feriado de Semana Santa 2026 mostró señales de recuperación, con un incremento del 3,6% en la ocupación hotelera frente al mismo periodo de 2025, informó el Gobierno este lunes 6 de abril.

La ocupación hotelera nacional alcanzó el 40,3%, lo que evidencia un mayor uso de la capacidad instalada en alojamientos turísticos. Este indicador es clave para medir la reactivación del sector turístico ecuatoriano, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.

Durante el feriado se registraron 743 600 viajes internos, lo que confirma el peso del turismo interno en Ecuador como motor de dinamización económica. El gasto turístico total llegó a 49,5 millones de dólares, con un promedio diario de 16,5 millones y cerca de 247.900 desplazamientos por día.

Destinos turísticos con mayor ocupación en Ecuador

Entre las provincias con mayor ocupación hotelera destacan destinos de playa, naturaleza y la Sierra centro. Santa Elena lideró con el 72,4%, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos en Ecuador durante Semana Santa. Le siguieron Galápagos con el 63,4%, Napo con el 56,5%, Pastaza con el 55,6% y Tungurahua con el 52,3%.

Además, se reportaron incrementos en la ocupación en provincias como Imbabura, Loja y Zamora Chinchipe, lo que evidencia una diversificación de la oferta turística y un mayor interés por destinos alternativos en el país.

Provincias con más viajes durante el feriado

En términos de movilidad turística, Santa Elena también encabezó la lista con 145 100 viajes, seguida por Pichincha con 105.600 desplazamientos. Manabí (66.400), Azuay (63.800) y Tungurahua (62.200) completan el grupo de provincias con mayor flujo de turistas.

El comportamiento también muestra una expansión hacia territorios como Orellana, Cotopaxi, Imbabura y Zamora Chinchipe, que comienzan a posicionarse dentro del mapa turístico nacional.

Pichincha lidera el gasto turístico

El gasto turístico en Ecuador durante Semana Santa 2026 estuvo encabezado por Pichincha, con 11 millones de dólares. Le siguieron Santa Elena (6,6 millones), Azuay (5,4 millones), Galápagos (4 millones) y Tungurahua (3,8 millones).

Esta distribución del gasto refleja una mayor dispersión del consumo turístico, lo que favorece a distintas economías locales y sectores vinculados como la hotelería, gastronomía y transporte. Turismo interno en Ecuador se mantiene estable