¿Hasta cuándo y cómo postular al programa de becas 'Because he is nice' en Ecuador ?

El Gobierno implementó el programa 'Because he is nice' en 2025

El programa de becas 'Because he is nice' está en su segunda fase. La convocatoria busca beneficiar a 200 000 personas que buscan aprender el idioma inglés.

A través de esta iniciativa se cubre el costo total del programa de educación continua para el aprendizaje del idioma correspondiente al nivel A2 y B1. Las clases son 100% en línea con una duración de 120 horas cada nivel.

La postulación esta disponible del jueves 13 al martes 25 de noviembre de 2025. El proceso se debe realizar a través de la página https://siau.senescyt.gob.ec/convocatorias/

Para postular la persona interesada deberá registrar su información en la plataforma informática de educación continua únicamente con el número de cédula para ecuatorianos o de identidad para el caso de extranjeros residentes permanentes en el Ecuador.

Además se deberá proporcionar un correo electrónico de la persona postulante. El cual será designado como el domicilio digital para comunicar y notificar sobre las etapas del proceso de otorgamiento de la beca.

Si el postulante no proporciona correctamente esta información o no cumpla conlos requerido, la solicitud de beca será automáticamente rechazada.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser parte del programa, las personas interesadas en obtener una beca deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser persona natural en ejercicio de sus derechos de participación en el Ecuador

en el Ecuador Haber culminado su nivel A1 con una beca dentro del programa de becas de educación continua 'Because he is nice'.

¿Cómo postular?

Ingrese a https://siau.senescyt.gob.ec/convocatorias/

Presione el botón BASES y revise los lineamientos del programa

y revise los lineamientos del Si cumples con los requisitos dar clic en el botón POSTULA y registrese

La asignación de becas se realizará hasta el 25 de noviembre. Mientras que la firma de contratos se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre del 2025.