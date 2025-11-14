Programa de becas ‘Impulso Ecuador’ abre 1 341 cupos para mujeres y se amplía el plazo

El Gobierno anunció la ampliación de las becas para mujeres.

El programa de becas ‘Impulso Ecuador’ amplió el plazo de inscripción hasta el sábado 15 de noviembre de 2025. Este proyecto está dirigido a mujeres de entre 18 y 29 años que cursen estudios en instituciones técnicas o tecnológicas públicas del país. Así informó el Ministerio de Educación del Ecuador. El proyecto tiene la finalidad de facilitar el acceso a un único beneficio económico.

El Gobierno informó que se abrirán 1 341 cupos disponibles para este proceso de inscripción. El monto que entrega esta beca es de 819,77 que servirá para gastos de manutención durante el periodo académico. La institución educativa de la postulante debe estar adscrita al Ministerio y al programa.

Se exige a las beneficiarias cumplir con las normas académicas, así como no mantener la calidad vigente de persona becaria o beneficiaria de otra ayuda económica.

Las interesadas deben: ser mujer, persona natural con derechos de participación ciudadana en Ecuador. Estar entre 18 y 29 años, matriculada en una carrera de tercer nivel técnico, tecnológico superior o tecnológico superior universitario en una institución pública adscrita al Ministerio de Educación.

No contar con título de tercer nivel de formación. No figurar como beneficiaria incumplida de crédito educativo, ni tener sanción por desistimiento de una beca anterior. El beneficio consiste en un único pago de 819,77, equivalente a una canasta básica familiar, que se adjudicará a las seleccionadas.

Las postulantes deberán ingresar a la plataforma web del programa, completar el formulario de registro, adjuntar la documentación requerida y cumplir con el cronograma establecido.

El proceso de selección tomará en cuenta criterios de acción afirmativa para grupos prioritarios como mujeres víctimas de violencia de género, con discapacidad, deportistas de alto rendimiento, migrantes retornadas en situación de vulnerabilidad, de pueblos y nacionalidades, entre otros.

El programa Impulso Ecuador se enmarca en la estrategia nacional para promover la inclusión educativa y el desarrollo profesional de mujeres jóvenes en el país.

Con la ampliación del plazo y los términos de selección específicos para mujeres en el ámbito técnico y tecnológico, la iniciativa busca reducir las brechas de género en la educación superior y mejorar el acceso a oportunidades económicas vinculadas a la formación.

Pasos para registrarse: