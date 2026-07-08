Nuestro Mundial al Día: El Mundial entra en su recta final, ocho selecciones buscan las semifinales

Francia y Marruecos protagonizan un duelo clave por el pase a semifinales

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva. Tras disputarse 96 partidos, solo ocho selecciones continúan en carrera por el título y buscarán desde este jueves un lugar en las semifinales del torneo.

Los cuartos de final arrancan con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, un duelo que revive la semifinal del Mundial de Catar 2022, cuando los franceses avanzaron con una victoria por 2-0.

Francia llega como favorita, pero Marruecos busca romper los pronósticos

Francia afronta los cuartos de final como una de las grandes favoritas al título gracias al poder ofensivo de Kylian Mbappé y a un plantel que combina experiencia y profundidad.

Marruecos vuelve a instalarse entre los mejores del torneo con un equipo sólido, disciplinado y con un mediocampo que se ha convertido en el eje de su juego, decidido a dar un nuevo golpe en el Mundial.

Boston vive la previa entre la confianza francesa y la ilusión marroquí

En Boston ya se siente el ambiente mundialista con una fuerte presencia de aficionados marroquíes, que se muestran optimistas de cara al duelo de cuartos de final ante Francia.

Aunque reconocen la dificultad del rival, confían en que su selección pueda dar otro golpe histórico y avanzar a las semifinales.

La expectativa también se traslada a las calles, donde ambas hinchadas demuestran su pasión y conocimiento por sus equipos antes del esperado encuentro.

El calor extremo obliga a tomar precauciones en las sedes del Mundial

Las altas temperaturas, que en algunos momentos rozan los 40 °C, se han convertido en un desafío para quienes asisten a los partidos.

Mientras los futbolistas cuentan con sistemas de climatización, pausas de hidratación y equipos especializados para soportar el calor, los aficionados deben extremar cuidados como evitar la exposición al sol, mantenerse hidratados y buscar espacios con sombra o aire acondicionado para prevenir golpes de calor.