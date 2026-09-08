Precio de la gasolina bajará desde el 12 de septiembre, anuncia Daniel Noboa 

El precio de la gasolina Extra, Ecopaís y Diésel bajará tres centavos por galón a partir del sábado 12 de septiembre. Así lo anunció el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la tarde de este martes 8 de septiembre.

"Mientras en el mundo el petróleo y los combustibles suben en medio de una situación internacional cada vez más compleja, en Ecuador la gasolina y el diésel vuelven a bajar", escribió el Primer Mandatario en su cuenta de X, y añadió, "son tres meses consecutivos a la baja y 10 centavos menos desde junio".

Precios actuales de la gasolina en Ecuador

El precio actual de la gasolina Extra y Ecopaís, ambas de 85 octanos, es de USD 3,24 por galón. Mientras, el diésel Premium se comercializa en USD 3,18 por galón.

Con el anuncio de este martes, los nuevos precios, a partir del sábado 12 de septiembre serían: