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Ecuador

Precio de la gasolina bajará desde el 12 de septiembre, anuncia Daniel Noboa 

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anució que el precio de la gasolina bajará a partir del 12 de septiembre. 

Vehículos en estaciones de gasolina en Ecuador.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

08 sep 2026 - 15:02

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El precio de la gasolina Extra, Ecopaís y Diésel bajará tres centavos por galón a partir del sábado 12 de septiembre. Así lo anunció el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la tarde de este martes 8 de septiembre. 

"Mientras en el mundo el petróleo y los combustibles suben en medio de una situación internacional cada vez más compleja, en Ecuador la gasolina y el diésel vuelven a bajar", escribió el Primer Mandatario en su cuenta de X, y añadió, "son tres meses consecutivos a la baja y 10 centavos menos desde junio".

Precios actuales de la gasolina en Ecuador

El precio actual de la gasolina Extra y Ecopaís, ambas de 85 octanos, es de USD 3,24 por galón. Mientras, el diésel Premium se comercializa en USD 3,18 por galón.

Con el anuncio de este martes, los nuevos precios, a partir del sábado 12 de septiembre serían: 

  • Extra y Ecopaís: USD 3,21 por galón
  • Diésel Premium: USD 3,15 por galón

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