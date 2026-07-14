Transportistas de carga pesada sostienen que no reciben compensación por el diésel

El Comité Nacional de Gremios de Transporte de Carga Pesada del Ecuador aseguró que este sector no recibe ningún mecanismo de compensación económica por parte del Estado.

A través de un comunicado, los transportistas señalaron que continúan asumiendo el incremento del precio del diésel y solicitaron que no se relacione a la carga pesada con los beneficios destinados a otras modalidades de transporte.

Carga pesada dice que no recibe compensación estatal

En el pronunciamiento, el gremio indicó que el transporte comercial de carga pesada no forma parte del mecanismo de compensación anunciado por el Gobierno Nacional para ciertos sectores del transporte público y comercial.

Los representantes explicaron que los incrementos en el precio del diésel, derivados del sistema de bandas, son asumidos directamente por las empresas de carga pesada, lo que ha significado un aumento en sus costos de operación.

Además, precisaron que el mecanismo de compensación vigente aplica únicamente para taxis, camionetas y tricimotos, por lo que solicitaron evitar interpretaciones que incluyan a los transportistas de carga pesada dentro de ese beneficio.

Piden una metodología para actualizar las tarifas

El Comité señaló que esta aclaración busca evitar confusiones entre los generadores de carga y las empresas transportistas. Según el gremio, aún persiste la percepción de que el sector recibe subsidios o compensaciones que reducen sus costos operativos.

Los transportistas insistieron en que esa interpretación no corresponde a la realidad y reiteraron que continúan absorbiendo el incremento en el precio del combustible sin un mecanismo de compensación económica.

Ante este escenario, el gremio planteó la necesidad de implementar una metodología técnica, objetiva y transparente para la actualización de las tarifas del transporte de carga, de manera que reflejen las variaciones en los costos operativos.

Según el Comité, una revisión tarifaria permitiría mantener la sostenibilidad del servicio y brindar mayor previsibilidad a las empresas del sector frente a los cambios en los costos del combustible.

Los representantes también señalaron que contar con información clara favorece la relación entre todos los actores de la cadena logística y evita interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento del transporte de carga pesada.

Finalmente, el gremio sostuvo que una comunicación precisa contribuye a fortalecer la transparencia, generar confianza entre los usuarios del servicio y promover un sistema de transporte de carga más competitivo y sostenible en el país.