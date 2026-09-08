Pitbull atacó a una mujer en San Juan, Quito; víctima denuncia que sigue sin recibir ayuda

Víctima de ataque de pitbull en el centro de Quito denuncia abandono del dueño y del Municipio

Una mujer de 45 años denunció que fue brutalmente atacada por un perro pitbull en el sector de San Juan.

Tras el violento incidente, la afectada asegura que enfrenta graves lesiones, que el tutor del animal no ha cubierto sus gastos médicos y que tampoco ha podido acceder a la vacuna antirrábica indispensable para su tratamiento.

Sin recursos médicos ni vacuna antirrábica

El hecho dejó a la ciudadana con múltiples heridas que requieren atención constante.

https://t.co/Zm0X4t4A5v 👉 Una mujer de 45 años denuncia graves heridas tras ser atacada por un perro pitbull en el centro de #Quito y exige respuestas al dueño. pic.twitter.com/GxVhXmM3Wj — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 8, 2026

Sin embargo, la afectada señala con indignación que el dueño del can no se ha hecho responsable de los costos generados tras la agresión, buscando que se establezcan las responsabilidades legales correspondientes.

A esta compleja situación económica se suma una barrera institucional: la mujer asegura que necesita recibir de forma prioritaria una vacuna antirrábica, pero tras buscarla en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP), no ha logrado encontrarla.

La falta de insumos médicos le impide completar el tratamiento post-mordedura, dejándola en la incertidumbre sobre dónde recibir asistencia para salvaguardar su salud.

Dos semanas sin respuestas de la Unidad de Bienestar Animal

La ciudadana interpuso una denuncia formal ante la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito hace aproximadamente dos semanas.

No obstante, afirma que hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de contestación ni acción por parte de la entidad.

La mujer afectada exige justicia, asistencia médica oportuna y un pronunciamiento oficial sobre el paradero del animal y las obligaciones de su tutor.