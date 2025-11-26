Prestadores externos de salud anuncian que no atenderán a pacientes del IESS en diciembre

Los prestadores externos de salud de segundo nivel advierten a los pacientes derivados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que a partir del 1 de diciembre del 2025 ya no serán atendidos en sus unidades médicas.

La alerta se anuncia debido a la deuda acumulada que mantiene el IESS desde 2023 con estos prestadores externos de salud.

“La situación es crítica: no se realizan auditorías desde 2023, todo el año 2024 permanece impago, y únicamente se han recibido pagos parciales de algunos meses del 2025”, indicó la Asociación Nacional de Prestadores a través de un comunicado.

“Estas instituciones no podrán seguir atendiendo a los pacientes derivados, y en varios casos, se verán obligadas a cerrar sus puertas y despedir al personal médico y administrativo”, señala el comunicado.

Además, según la Asociación existe un retraso en los procesos de auditoría de 2025, y pese a que la documentación ha sido recibida no se han agilizado los trámites que permitan autorizar los pagos.

Tras esta medida que se implementará desde el primer día de diciembre, miles de afiliados que dependen de la red privada para cirugías, tratamientos y consultas quedarán sin atención, salvo emergencias vitales.

Los prestadores externos de salud de segundo nivel en Ecuador forman parte de la red contratada por el IESS para atender a sus afiliados cuando la capacidad de los hospitales y centros médicos propios es insuficiente.

Estos prestadores externos brindan servicios especializados en consultas, hospitalización, cirugías y diagnósticos.