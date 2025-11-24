Hombre fue operado por error en un hospital del IESS en Cuenca; autoridades investigan el caso

Familiares de un paciente que ingresó al Hospital José Carrasco Artega, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Cuenca, denunciaron este lunes 24 de noviembre del 2025 un caso de presunta negligencia médica.

Al paciente identificado como V.M.A.U., quien había ingresado al hospital por un cuadro de gastroenteritis infecciosa, se le realizó una toracocentesis que estaba destinada a otro hombre.

Un memorando interno, compartido por Radio La Voz del Tomebamba, indica que el paciente identificado como V.A.C.F. ingresó con un hemotórax traumático y se le debía realizar una toracocentesis. Sin embargo, se cambiaron los papeles y se practicó un procedimiento equivocado.

El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, se pronunció sobre lo ocurrido. En declaraciones a la prensa, aseguró que el hecho ya está en conocimiento del Gerente del hospital y se encuentra bajo investigación.

"Esto no se puede dar. Las sanciones se tienen que dar a las personas que han intervenido (...) Los sumarios administrativos o las sanciones que quepan, tienen que darse", explicó el Gobernador.