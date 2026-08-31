Procesado por el asesinato del gerente de una universidad de Quito murió

Durante un allanamiento fueron detenidos los sospechosos del crimen del gerente financiero de la UDLA.

Galo Hernán O., exdirector de Operaciones de la Universidad de Las Américas (UDLA), falleció. El hecho fue confirmado este 31 de agosto de 2026.

El exfuncionario se encontraba procesado por el presunto asesinato de Santiago Ávalos, quien se desempeñaba como gerente financiero de esa universidad.

El procesado falleció el 29 de agosto de 2026 en el Hospital del IESS de Cotopaxi. La causa de su muerte será determinada mediante una autopsia médico-legal.

Galo O. era señalado dentro de la investigación como presunto autor intelectual del crimen de Ávalos. Su muerte ocurre mientras el proceso judicial por el asesinato de Santiago Ávalos continúa en manos de las autoridades.

Proceso judicial por el crimen

Además de Galo O., están procesadas otras cuatro personas y un adolescente por el crimen del gerente de la UDLA, que ocurrió el 11 de junio de 2026 mientras conducía su vehículo, en el sector de Miravalle.

Según las investigaciones de Fiscalía, en el campus universitario, la víctima mantenía una mala relación con el procesado Galo O., debido a acciones de auditoría que se iniciaron desde la Dirección Financiera de la institución de educación superior.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscal del caso, días antes del crimen, Galo O. habría pedido a otros colaboradores de la universidad que tomaran fotografías del vehículo de la víctima mientras permanecía estacionado en el parqueadero asignado del predio universitario. También se tomaron imágenes de la propia víctima cuando estaba en su puesto de trabajo.

Fiscalía también indicó que, entre las evidencias constan las imágenes de las cámaras de seguridad de la universidad, que detallan las actividades que los cinco adultos procesados, trabajadores del plantel educativo, desarrollaron días antes del crimen y el mismo 11 de junio de 2026, durante la jornada laboral.