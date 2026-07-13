Roles de los seis procesados por el crimen del gerente financiero de una universidad

El gerente financiero de una universidad privada fue asesinado cuando viajaba en su vehículo el 11 de junio.

Cinco personas y un adolescente están procesados por su presunta participación en el asesinato del gerente financiero de una universidad ubicada en el norte de Quito. El hecho ocurrió el 11 de junio de 2026, en el sector de Miravalle.

Por pedido de Fiscalía, Galo O., María del Carmen S. y Josselyn V. cumplen una orden de prisión preventiva, mientras que Juan Pablo G. y Juan Carlos G. tienen prohibido salir del país y deben cumplir presentaciones periódicas. Mientras que el adolescente está con internamiento preventivo.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía expuso su teoría del caso y dio a conocer el rol que cada procesado habría cumplido para presuntamente perpetrar el crimen.

Según las investigaciones del Ministerio Público, en el campus universitario, la víctima mantenía una mala relación con el procesado Galo O., debido a acciones de auditoría que se iniciaron desde la Dirección Financiera de la institución de educación superior.

Esto se sabe del asesinato del gerente financiero de una universidad

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscal del caso, días antes del crimen, Galo O. habría pedido a otros colaboradores de la universidad que tomaran fotografías del vehículo de la víctima mientras permanecía estacionado en el parqueadero asignado del predio universitario. También se tomaron imágenes de la propia víctima cuando estaba en su puesto de trabajo.

Fiscalía también indicó que, entre las evidencias constan las imágenes de las cámaras de seguridad de la universidad, que detallan las actividades que los cinco adultos procesados, trabajadores del plantel educativo, desarrollaron días antes del crimen y el mismo 11 de junio de 2026, durante la jornada laboral.

Las cámaras de seguridad captaron a Josselyn V. y al adolescente en los exteriores de la universidad, mientras esperaban la salida de la víctima a bordo de su vehículo.

Según la investigación fiscal, el menor de edad, a bordo de una moto, ejecutó los disparos contra el entonces director financiero. El joven, de 17 años, cumple internamiento preventivo tras ser procesado por un Fiscal de la Unidad de Adolescentes Infractores.