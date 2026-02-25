Programa de becas 'Because He Is Nice' se entregará a 150 000 nuevos beneficiarios

'Because He Is Nice' permite que la ciudadanía cuente con la cobertura total de su capacitación

El programa de becas 'Because He Is Nice' beneficiará en 2026 a 150 000 personas a nivel nacional con una inversión de más de USD 3 millones, así lo anunció el presidente Daniel Noboa en un evento desde la ciudad de Guayaquil.

'Because He Is Nice' permite que la ciudadanía cuente con la cobertura total de su capacitación para el aprendizaje del idioma inglés en el nivel A1, eliminando las barreras económicas que antes les impedía acceder a esta formación.

Los cursos son en línea para estudiar desde casa, con horarios flexibles, adaptándose a las responsabilidades familiares y laborales de los beneficiarios.

El programa incentiva la formación continua en este idioma, mediante un modelo de cofinanciamiento articulado entre el Estado e instituciones cooperantes.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar García, aseguró que “hoy no solamente nos reúne y nos convoca un gran anuncio, sino una convicción: el talento ecuatoriano no tiene límites cuando les damos las oportunidades y les abrimos las puertas. El inglés ya no es una opción, es una herramienta necesaria de transformación”.

Este programa pertenece al plan de fortalecimiento al talento humano más grande en la historia del Ecuador. En total, con las becas anunciadas hoy, serán 600 000 beneficiarios de ‘Because He Is Nice’.