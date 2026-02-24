Mujeres ecuatorianas pueden acceder a becas del 50% para estudiar en España

Las mujeres ecuatorianas pueden acceder a descuentos en programas de estudios en España.

Mujeres ecuatorianas podrán acceder a becas para estudiar en España, en la Universidad Europea. Se trata de un descuento del 50% para las seleccionadas.

Los planes de estudio se podrán desarrollar en la Universidad Europea de Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía. La mayoría son en español y hay disponibles programas en línea, presencial y semipresencial.

Son 26 programas a los que se puede aplicar a través de la página web oficial. Son maestrías que se llevarán a cabo desde abril de 2026 por el lapso de un año.

Para acceder al descuento del 50% las candidatas deben ser seleccionadas por mérito por el Comité de Evaluación de la Universidad Europea.

Podrán participar las mujeres ecuatorianas o con esta nacionalidad. Es necesario contar con un título de educación superior legalmente reconocido.

La documentación debe presentarse oportunamente hasta el 3 de abril. La selección se realiza con base en variables académicas y experiencia profesional.