¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador? Así quedan los descansos de julio y agosto

Ambiente en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, durante un atardecer.

Los ecuatorianos ya esperan el próximo descanso del calendario de 2026. Sin embargo, antes del siguiente asueto nacional habrá un feriado local que beneficiará únicamente a los habitantes de Guayaquil.

El siguiente día de descanso será por la Fundación de Guayaquil, una fecha que no aplica para el resto del país. Después llegará el feriado nacional por el Primer Grito de la Independencia, que permitirá un nuevo fin de semana largo para todos los ecuatorianos.

¿Cuándo es el feriado por la Fundación de Guayaquil?

El próximo viernes 24 de julio de 2026 será feriado únicamente en Guayaquil, debido a la conmemoración de los 491 años de fundación de la ciudad, cuya fecha histórica es el 25 de julio.

Como la celebración cae en sábado, la Ley de Feriados dispone que el descanso se traslade al viernes anterior. Se trata de un feriado local, obligatorio y no recuperable, exclusivo para el cantón Guayaquil.

Quienes residen o trabajan en otras ciudades del país mantendrán su jornada habitual ese día.

El próximo feriado nacional será el 10 de agosto

Luego del descanso en Guayaquil, el siguiente feriado para todo el Ecuador llegará el lunes 10 de agosto, cuando se conmemora el Primer Grito de la Independencia.

Al coincidir con un lunes, el descanso se mantendrá en esa misma fecha y permitirá un feriado de tres días, desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto.

Esta es una de las fechas cívicas más importantes del país, pues recuerda el levantamiento ocurrido el 10 de agosto de 1809 en Quito, considerado el inicio del proceso independentista ecuatoriano.

¿Qué dice la Ley de Feriados en Ecuador?

La normativa vigente establece que varios feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo interno.

Según la Ley de Feriados:

Si la fecha cae miércoles, jueves o sábado , el descanso se traslada al viernes .

, el descanso se traslada al . Si coincide con martes o domingo , el feriado pasa al lunes .

, el feriado pasa al . Cuando el feriado cae viernes o lunes, se mantiene en su fecha original.

Feriados que restan en Ecuador durante 2026

Después del descanso por el Primer Grito de la Independencia, el calendario nacional contempla los siguientes feriados: