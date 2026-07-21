Dallyana Passailaigue renuncia al PSC a semanas de inscribir candidaturas para las seccionales

La exasambleísta Dallyana Passailaigue durante una sesión de Pleno en la Legislatura.

La exasambleísta y exconcejal de Guayaquil, Dallyana Passailaigue, anunció este martes 21 de julio de 2026 su renuncia al Partido Social Cristiano (PSC), organización política en la que militó durante una década. Su salida ocurre a pocos días de que inicie el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales anticipadas, previstas para el 29 de noviembre.

La decisión se produce en un momento de reconfiguración interna del PSC, que aún define su estrategia electoral para disputar la Alcaldía de Guayaquil y otros cargos de elección popular.

Passailaigue comunicó su decisión a la dirigencia

La exlegisladora informó su salida mediante un mensaje dirigido a los militantes del Partido Social Cristiano, en el que explicó que tomó la decisión después de un proceso de reflexión personal y que esta ya fue comunicada a la dirigencia de la organización.

En su despedida agradeció el respaldo recibido durante los años que permaneció en el partido y deseó éxito a quienes continuarán en la campaña política.

Posteriormente, difundió un pronunciamiento público en el que aseguró que concluye su etapa partidista manteniendo sus principios y su visión sobre el rol del Estado y la política.

Hizo un balance de sus 10 años en el PSC

En el comunicado, Passailaigue repasó parte de su trayectoria política dentro del socialcristianismo. Recordó su trabajo como asambleísta y concejal de Guayaquil, destacando iniciativas legislativas y ordenanzas impulsadas durante su gestión.

Entre ellas mencionó la participación en la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la ordenanza municipal que regula el uso y la fabricación de plásticos de un solo uso en Guayaquil.

Asimismo, señaló que continuará vinculada al desarrollo del país desde el ámbito privado, enfocándose en la formación de liderazgos, la generación de alianzas y la promoción de proyectos orientados al desarrollo.

En su mensaje también agradeció el respaldo recibido por parte del líder histórico del PSC, Jaime Nebot, y de la militancia que la acompañó durante su carrera política.

La salida ocurre en medio de la definición de candidaturas

La renuncia de Passailaigue coincide con un proceso clave para el Partido Social Cristiano, que atraviesa cambios internos de cara a las elecciones seccionales anticipadas.

El escenario cambió luego de que el empresario Jan Topic descartara su participación en la contienda por motivos personales, obligando a la dirigencia a replantear sus opciones para la Alcaldía de Guayaquil.

Fuentes del partido habían señalado que Passailaigue figuraba entre los nombres analizados para esa candidatura, junto con el exconcejal Jorge Acaiturri, el exasambleísta Vicente Taiano y el exministro Henry Cucalón.

Finalmente, la organización política resolvió presentar a Andrés Roche como candidato a la Alcaldía de Guayaquil y a Juan Carlos González para la Prefectura del Guayas.