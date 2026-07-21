Denuncian incendio provocado en quebrada de Quito donde buscan a Lizeth Bunshi

Captura de pantalla de video emitido por familiares de Bunshi.

Momento del incendio en el lugar donde buscan a mujer desaparecida.

Familiares de Lizeth Bunshi, desparecida el 19 de julio de 2026, en Quito, denunciaron un incendio en la quebrada donde se mantienen las labores de búsqueda de la mujer de 28 años.

El flagelo, presuntamente provocado por habitantes de calle, sucedió la noche del 21 de julio, cuando equipos de rescate y autoridades se habían retirado del lugar.

El hecho quedó registrado en video, por lo que familiares solicitan a las autoridades que investiguen lo ocurrido.

¿Qué sucedió con la joven?

La joven estilista y madre de un niño de nueve años salió el fin de semana de la casa de su padre, en el sector de El Tingo, en el suroriente de Quito.

Lizeth tenía previsto salir con su novio y unos amigos, pero dejó de contestar los mensajes y llamadas de sus familiares, quienes presentaron la denuncia formal en la Fiscalía.

La última vez que se vio a la joven fue cerca del río Machángara, en el centro de Quito, sector del Cumandá.

Detenido dice que 'cayó al río'

Este martes 21 de julio de 2026 las autoridades llegaron al sector del río Machángara para buscar a la joven.

Por su desaparición fue detenido Cristian Gonzalo V. L., contra quien se formularán cargos en las próximas horas, informó la Fiscalía.

Uno de los zapatos de Lizeth Bunshi fue hallado cerca del río Machángara la tarde del lunes, durante las labores de búsqueda.

Según relató Cristian Gonzalo V. L., Lizeth se cayó de una altura considerable al río Machángara.

Esto ocurrió alrededor de las 17:30 del domingo 19 de julio. El sospechoso llegó a su casa, en San Juan de Conocoto, cerca de las 20:30 y el reporte a la familia de la víctima llegó pasada la medianoche.