Puyango: Padre murió intentando salvar a su hijo en una cascada

La tarde del jueves 9 de abril de 2026, una tragedia conmocionó el cantón Puyango, en Loja.

Una madre fue testigo de cómo la fuerte corriente de un río arrastró a su esposo e hijo en un intento de rescate.

El hecho inició cuando el menor resbaló en la orilla y empezó a ahogarse sin poder sostenerse. Sin dudarlo el padre ingresó al agua para salvarlo.

Ambos fueron fuertemente arrastrados por el fuerte caudal de las aguas.

Los moradores del sector encontraron los cuerpos

La madre emitió gritos de auxilio, mientras el río se llevaba rápidamente a sus dos seres queridos.

Fueron los habitantes del sector quienes, tras varias horas de búsqueda, lograron sacar ambos cuerpos sin vida de las aguas.

Al llegar, las autoridades reforzaron la hipótesis de una muerte accidental por ahogamiento.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Oswaldo Malla Cruz, de 33 años, y su hijo Jeferson Neymar Malla Rogel, de 9 años.