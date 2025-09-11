Radiación extremadamente alta en la Costa y Sierra de Ecuador este viernes 12; alerta Inamhi

Inamhi advierte radiación extremadamente alta en Pichincha este 12 de septiembre.

Para este viernes 12 de septiembre se esperan índices 'muy altos' y 'extremadamente altos' en las regiones de la Costa y Sierra de Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó además que en la Amazonía los niveles serán altos.

El organismo pidió a la ciudadanía tomar precauciones. Entre estas se aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00.

El Inamhi señaló que las provincias con índice de radiación 'muy alto' son en la Sierra: Carchi, Bolívar y Loja.

Por su parte en la Costa las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y Los Ríos también tendrán un nivel 'muy alto' de radiación ultravioleta.

Pichincha es la única provincia que tendrá un nivel 'extremadamente alto' de radiación.

En la Amazonía y Galápagos la radiación se mantendrá en un nivel 'alto' indicó el instituto.