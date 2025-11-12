Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Inamhi alerta de radiación UV extremadamente alta en Ecuador este miércoles 12

La principal recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles "extremadamente alto".

Radiación extremadamente alta este miércoles 12 de noviembre en Ecuador

EFE Verde

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

12 nov 2025 - 07:14

Unirse a Whatsapp

El pronóstico del índice de radiación ultravioleta (IUV) para el miércoles 12 de noviembre de 2025 señala que tres provincias presentarán un nivel extremadamente alto.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) desde horas de la mañana se presentarán condiciones desde "altas" a "extremadamente altas". Se pide a la ciudadanía tomar precauciones especialmente alrededor del mediodía.

El Inamhi informa que en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi los índices serán "extremadamente altos". Por su parte en toda la región Amazónica y algunas zonas de las provincias costeras de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro se presentarán índices de radiación "muy alto".

El resto de provincias en la Costa, Sierra y región Insular se presentarán condiciones en nivel "alto".

La principal recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles de radiación ultravioleta "muy alta" y "extremadamente alta".

Además, la ciudadanía puede tomar las siguientes medidas para aumentar su protección y evitar daños a su organismo:

  • Buscar sombra siempre que sea posible, sobre todo al caminar o hacer deporte.
  • Hidratarse constantemente, ya que el calor y la radiación pueden causar deshidratación y fatiga solar. 
  • Evitar las camas de bronceado, que también emiten radiación UV dañina. 
  • Usar protector solar todos los días, incluso cuando esté nublado. Aplicarlo 20 minutos antes de salir y reaplicar cada 2 horas o después de sudar o nadar.
  • Llevar sombrero de ala ancha o gorra para proteger rostro, orejas y cuello.
  • Utilizar gafas de sol con filtro UV 100 %, especialmente en zonas de altura como Quito, Riobamba o Cuenca, donde la radiación es más intensa.
  • Vestir ropa de manga larga y tejidos densos; las prendas de colores oscuros o con protección UV certificada bloquean mejor los rayos solares.
  • En ciudades sobre los 2 500 m de altitud o más, como Quito o Latacunga, la radiación aumenta entre 10% y 12% por cada 1 000 m de altura.
  • En actividades de montaña, senderismo o playa, refuerza la protección cada hora y usa labiales con filtro solar.
  • Evita que los niños menores de seis meses se expongan directamente al sol.
  • A partir de esa edad, protégelos con sombreros, gafas y ropa adecuada, ya que su piel es más sensible.
  • Las personas mayores deben revisar su piel regularmente y consultar al dermatólogo ante cualquier cambio.

