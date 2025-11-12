Inamhi alerta de radiación UV extremadamente alta en Ecuador este miércoles 12

El pronóstico del índice de radiación ultravioleta (IUV) para el miércoles 12 de noviembre de 2025 señala que tres provincias presentarán un nivel extremadamente alto.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) desde horas de la mañana se presentarán condiciones desde "altas" a "extremadamente altas". Se pide a la ciudadanía tomar precauciones especialmente alrededor del mediodía.

El Inamhi informa que en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi los índices serán "extremadamente altos". Por su parte en toda la región Amazónica y algunas zonas de las provincias costeras de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro se presentarán índices de radiación "muy alto".

El resto de provincias en la Costa, Sierra y región Insular se presentarán condiciones en nivel "alto".

La principal recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles de radiación ultravioleta "muy alta" y "extremadamente alta".

Además, la ciudadanía puede tomar las siguientes medidas para aumentar su protección y evitar daños a su organismo: