Inamhi alerta de radiación UV extremadamente alta en Ecuador este miércoles 12
La principal recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles "extremadamente alto".
Radiación extremadamente alta este miércoles 12 de noviembre en Ecuador
12 nov 2025 - 07:14
El pronóstico del índice de radiación ultravioleta (IUV) para el miércoles 12 de noviembre de 2025 señala que tres provincias presentarán un nivel extremadamente alto.
Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) desde horas de la mañana se presentarán condiciones desde "altas" a "extremadamente altas". Se pide a la ciudadanía tomar precauciones especialmente alrededor del mediodía.
El Inamhi informa que en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi los índices serán "extremadamente altos". Por su parte en toda la región Amazónica y algunas zonas de las provincias costeras de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro se presentarán índices de radiación "muy alto".
El resto de provincias en la Costa, Sierra y región Insular se presentarán condiciones en nivel "alto".
La principal recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles de radiación ultravioleta "muy alta" y "extremadamente alta".
Además, la ciudadanía puede tomar las siguientes medidas para aumentar su protección y evitar daños a su organismo:
- Buscar sombra siempre que sea posible, sobre todo al caminar o hacer deporte.
- Hidratarse constantemente, ya que el calor y la radiación pueden causar deshidratación y fatiga solar.
- Evitar las camas de bronceado, que también emiten radiación UV dañina.
- Usar protector solar todos los días, incluso cuando esté nublado. Aplicarlo 20 minutos antes de salir y reaplicar cada 2 horas o después de sudar o nadar.
- Llevar sombrero de ala ancha o gorra para proteger rostro, orejas y cuello.
- Utilizar gafas de sol con filtro UV 100 %, especialmente en zonas de altura como Quito, Riobamba o Cuenca, donde la radiación es más intensa.
- Vestir ropa de manga larga y tejidos densos; las prendas de colores oscuros o con protección UV certificada bloquean mejor los rayos solares.
- En ciudades sobre los 2 500 m de altitud o más, como Quito o Latacunga, la radiación aumenta entre 10% y 12% por cada 1 000 m de altura.
- En actividades de montaña, senderismo o playa, refuerza la protección cada hora y usa labiales con filtro solar.
- Evita que los niños menores de seis meses se expongan directamente al sol.
- A partir de esa edad, protégelos con sombreros, gafas y ropa adecuada, ya que su piel es más sensible.
- Las personas mayores deben revisar su piel regularmente y consultar al dermatólogo ante cualquier cambio.
