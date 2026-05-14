Militarizan Puerto Bolívar, en Machala

Las autoridades informaron que Puerto Bolívar, en Machala, ha sido militarizado.

Puerto Bolívar, en Machala, fue militarizado. Así lo informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026.

Desde la madrugada al lugar llegaron más de mil efectivos de las Fuerzas Armadas y alrededor de 300 policías.

"El objetivo de esta operación es controlar totalmente este territorio", detalló Loffredo.

De acuerdo con Loffredo, "Puerto Bolívar ahora le pertenece al Bloque de Seguridad", en respuesta a las actividades ilícitas desarrolladas en el sitio.

"Tenemos personas que están tratando de controlar el puerto para el envío de droga. Tenemos embarcaciones que salen a extorsionar a pescadores", añadió el ministro de Defensa.

Loffredo agregó que en el sitio hay embarcaciones, helicópteros, drones y tanques. "Vamos a cercar totalmente Puerto Bolívar, empezar un rastrillaje de 82 u 85 manzanas".

La operación denominada "Limpieza total" se extenderá por alrededor de tres días y se contempla el allanamiento de 1 600 viviendas, indicó Loffredo.