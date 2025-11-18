Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Cooperativa Crea anuncia la venta de bienes para avanzar con la devolución de dinero

Entre los bienes de la institución que se pondrán a la venta están terrenos y edificaciones ubicados en Azuay, Cañar, Latacunga y Macas.

La liquidación de la cooperativa Crea avanza según el plan.

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

18 nov 2025 - 15:42

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crea que está en proceso de liquidación desde el 29 de julio de 2025 anunció la convocatoria a la primera oferta pública para la venta de bienes muebles e inmuebles que eran parte de su patrimonio con el que se garantizó la devolución de los bienes. 

Como parte de este proceso, la cooperativa habilitó, en estos días, un enlace: https://ws.crea.fin.ec/home donde los interesados pueden revisar los bienes disponibles. Estos se ubican en Azuay, Cañar, Latacunga y Macas. Entre los bienes están terrenos y edificaciones que eran parte del patrimonio. 

Según el plan de liquidación, con la venta se buscará obtener recursos y avanzar en la devolución a los socios que mantenían sus ahorros en esta institución financiera que cerró sus puertas. Actualmente la cooperativa está bajo la administración de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps).

La venta se realiza en cumplimiento del numeral 6 del artículo 312 del Código Orgánico Monetario y Financiero, así como del numeral 2 del artículo 59 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

También hay remates de bienes. En la lista constan cajas de seguridad, mobiliario, equipos de computación, relojes biométricos, estaciones de trabajo, electrodomésticos, detectores de billetes falsos y cajeros automáticos.  

