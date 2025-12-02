Se registra caída de ceniza del volcán El Reventador en la provincia de Napo este martes

El volcán El Reventador se encuentra en un proceso eruptivo

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional alertó que se registra caída de ceniza del volcán El Reventador desde la mañana de este martes 2 de diciembre del 2025.

De acuerdo al reporte del organismo, la emisión del material volcánico es muy leve al nororiente del volcán en la provincia de Napo.

"Este fenómeno ha sido persistente a lo largo de este periodo eruptivo y pueda que la caída de ceniza continúe en las próximas horas", advirtió.

El Geofísico mantiene una vigilancia permanente de El Reventador y comunicará cambios de forma oportuna. Además recomienda tomar las siguientes precauciones ante la caída de ceniza: