Se registra caída de ceniza del volcán El Reventador en la provincia de Napo este martes
La caída de ceniza ha sido persistente a lo largo de este periodo eruptivo del volcán El Reventador. Se pide tomar precauciones.
El volcán El Reventador se encuentra en un proceso eruptivo
Ministerio de Ambiente
Actualizada:
02 dic 2025 - 10:48
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional alertó que se registra caída de ceniza del volcán El Reventador desde la mañana de este martes 2 de diciembre del 2025.
De acuerdo al reporte del organismo, la emisión del material volcánico es muy leve al nororiente del volcán en la provincia de Napo.
"Este fenómeno ha sido persistente a lo largo de este periodo eruptivo y pueda que la caída de ceniza continúe en las próximas horas", advirtió.
El Geofísico mantiene una vigilancia permanente de El Reventador y comunicará cambios de forma oportuna. Además recomienda tomar las siguientes precauciones ante la caída de ceniza:
- Usar mascarilla, gorra o sombrero
- Protegerse los ojos
- No usar manguera para limpiar la ceniza podría formarse una pasta similar al cemento
- Barrer la ceniza usando las protecciones adecuadas. Recogerla en bolsas resistentes
- Cuando la caída de este material es fuerte, limpie los tejados para evitar que colpasen
- Sacuda la ceniza de las hojas de las plantas
- Refugiar a los animales de granja y mascotas
