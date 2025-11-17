Alerta de un "proceso eruptivo" en isla Fernandina tras enjambre sísmico este 17 de noviembre

El Instituto Geofísico mantiene un monitoreo constante en la isla Fernandina de Galápagos ante un nuevo "posible proceso eruptivo". La alerta se emitió este lunes 17 de noviembre tras registrarse un enjambre sísmico.

De acuerdo al reporte del Geofísico, alrededor de las 00:06 se reportó un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter. Además a partir de las 09:00 se inició un enjambre sísmico con temblores de menor magnitud, localizados en el flanco norte de la isla.

Este lunes se han reportado ocho sismos desde las 09:06 hasta las 16:24 de este lunes. Los movimientos telúricos han tenido una magnitud de 2.6 a 3.3, todos con epicentro cercano a Puerto Villamil, Galápagos.

"Esta secuencia de actividad sísmica es característica de los procesos preeruptivos en Fernandina, por lo que existe una alta probabilidad de que el volcán esté iniciando un nuevo episodio eruptivo", advirtió el Geofísico.

También recordó que en la isla Fernandina no existen asentamientos humanos, por lo que no hay riesgos para las personas.

"El Instituto Geofísico se mantiene vigilando el fenómeno y avisará en caso de cambios significativos", agregó.

Esta alerta se emite 18 meses después del proceso eruptivo del volcán La Cumbre, cuya actividad comenzó el 2 de marzo del 2024 con flujos de lava que llegaron hasta el océano.