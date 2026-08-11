Registro Civil suspende atención para cédulas y pasaportes por fallas en el sistema 

La emisión de cédulas y pasaportes están temporalmente suspendidas este martes 11 de agosto de 2026.

El Registro Civil suspendió temporalmente su servicio de emisión de cédulas y pasaportes la mañana de este martes 11 de agosto de 2026 debido a fallas en su proveedor de servicios.

La entidad indicó que el servicio se suspendió a escala nacional, pues la falla afecta a los sistemas tecnológicos institucionales e impide la atención normal en todas las agencias del Registro Civil.

Equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio

La entidad señaló que sus equipos técnicos ya trabajan para solucionar el inconveniente y restablecer los sistemas en el menor tiempo posible.

Mientras dure la interrupción, los trámites de cedulación y pasaportes se encuentran temporalmente afectados en las agencias a escala nacional.

El Registro Civil indicó que comunicará, a través de sus canales oficiales, cuando los servicios hayan sido restablecidos.

La institución ofreció disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas y agradeció su comprensión mientras se soluciona la falla tecnológica.