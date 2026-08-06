Estos son los servicios de salud gratuistos que ofrece el Municipio de Quito

Ciudadanos se hacen atender en las ferias de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Los habitantes de Quito, pueden acceder de manera gratuita a consultas médicas, atención especializada, exámenes preventivos y brigadas de salud.

El Municipio de Quito, a través de la Secretaría de Salud, desarrolla estos puntos, tanto en sus Unidades Metropolitanas de Salud, como en ferias y caravanas que recorren distintos barrios de la ciudad.

Una de las opciones es acudir a cualquiera de las tres Unidades Metropolitanas de Salud (UMS). Para obtener un turno solo es necesario presentar la cédula de identidad.

La atención inicia desde las 07:00 y el paciente queda agendado para la consulta correspondiente.

¿Qué servicios ofrecen las Unidades de Salud?

La Unidad Metropolitana de Salud Centro, ubicada en la calle Rocafuerte, entre Chimborazo e Imbabura, ofrece:

Atención en cardiología

Urología

Traumatología

Medicina familiar

Ginecología

Pediatría

Geriatría

Odontología

Laboratorio clínico

Mamografía

Rayos X

Rehabilitación



Nutrición

Psicología

Psiquiatría

Prevención de adicciones

Otros servicios

Adulta mayo es atendida en una de las brigadas de sañud del Municipio de Quito. Secretaría de Salud del Municipio de Quito

La Unidad Metropolitana de Salud Sur, en el sector El Camal, en la calle Manuel Antonio Navarro, dispone de consultas en:

Cardiología

Medicina interna

Geriatría

Medicina familiar y comunitaria

Pediatría

Psicología

Ginecología y obstetricia

Odontología

Nutrición

Rehabilitación

Mientras tanto, la Unidad Metropolitana de Salud Norte, ubicada en La Ofelia, cuenta con especialidades como:

Endocrinología

Neumología

Dermatología

Gastroenterología

Oftalmología

Cirugía general

Traumatología

Urología

Otorrinolaringología

Cardiología

Pediatría

Psiquiatría

Psicología

Odontología

Ciudadan durante una consulta médica gratuita del Municipio de Quito. Secretaría de Salud del Municipio de Quito

Ferias y caravanas acercan la atención a los barrios

Quienes no puedan acudir a una unidad de salud también pueden acceder a los servicios que ofrece el Municipio mediante las Ferias Quito Salud, las Caravanas Salud Mujer y las jornadas de Salud Oral, que se realizan en diferentes sectores de la ciudad.

En estos espacios se brinda atención gratuita en medicina general, ginecología, odontología, nutrición y psicología, además de actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Ciudadanas se hacen atender en las ferias de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Secretaría de Salud del Municipio de Quito

En el caso de las Caravanas Salud Mujer, la ciudadanía puede acceder a pruebas de Papanicolaou (PAP), tamizajes y asesoría médica.

Si durante la evaluación se detecta un caso que requiera atención especializada, el paciente es derivado y recibe un turno inmediato en una de las Unidades Metropolitanas de Salud.

Miles de atenciones preventivas

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han realizado 3.226 pruebas de Papanicolaou, 101 Caravanas Salud Mujer y alrededor de 1.800 pruebas de VIH, como parte de las estrategias para promover la detección temprana de enfermedades.

La agenda semanal de las ferias, caravanas y brigadas de salud se publica en la página web de la Secretaría de Salud y en sus redes sociales, para que los ciudadanos conozcan los puntos de atención y los servicios disponibles en cada jornada.