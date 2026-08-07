¿Recibe llamadas diarias para ofrecer servicios y no ha dado su número?: así puede denunciar

Los ciudadanos ya pueden denunciar en línea el mal uso de sus datos personales,

Llamadas para ofrecer productos o servicios a cualquier hora del día, e incluso a altas horas de la noche; correos masivos con publicidad no solicitada, venta de bases de datos sin autorización y más prácticas que afectan a la ciudadanía ya se pueden denunciar en línea en Ecuador.

La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) activó un mecanismo en línea para que los ciudadanos puedan denunciar el mal uso de sus datos personales. Se trata de un formulario en línea que requiere ser llenado y validado con una firma electrónica.

La entidad activó el Sistema de Información de Protección de Datos Personales (Sispdp) para procesar las quejas de forma digital. Este proceso busca frenar las vulneraciones constantes a la privacidad de los usuarios por parte de empresas públicas y privadas.

¿En qué casos aplica una denuncia?

La normativa ecuatoriana sanciona el manejo ilegal de la información de los usuarios. Usted puede iniciar una denuncia en los siguientes escenarios:

Llamadas y correos spam: Empresas de telemercadeo que lo contactan sin que usted haya entregado voluntariamente su número o correo electrónico.

Empresas de telemercadeo que lo contactan sin que usted haya entregado voluntariamente su número o correo electrónico. Bases de datos comercializadas: Compra o venta ilegal de listados con nombres, cédulas o teléfonos entre comercios o agencias de cobranza.

Compra o venta ilegal de listados con nombres, cédulas o teléfonos entre comercios o agencias de cobranza. Negación de derechos: Compañías o bancos que impiden o ignoran su derecho a revisar, corregir, actualizar o eliminar sus datos personales.

Compañías o bancos que impiden o ignoran su derecho a revisar, corregir, actualizar o eliminar sus datos personales. Falta de seguridad: Entidades que sufren filtraciones masivas de información debido a sistemas de seguridad informáticos deficientes o desactualizados.

Entidades que sufren filtraciones masivas de información debido a sistemas de seguridad informáticos deficientes o desactualizados. Uso para fines distintos: Negocios que utilizan sus datos para propósitos diferentes a los acordados originalmente en el contrato de servicio.

Paso a paso para denunciar

Según las autoridades, la denuncia se puede presentar en línea o presencialmente y de forma gratuita. Para hacerlo debe seguir los siguientes pasos:

En línea:

Ingrese al portal web oficial de la institución

Llene el formulario detallando el incidente y firme el documento utilizando su firma electrónica

Presencialmente

Acuda directamente con su cédula a las ventanillas de la SPDP, localizadas en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en el norte de Quito.

Las autoridades recuerdan a la población que, para sustentar la denuncia, es vital adjuntar evidencias claras como capturas de pantalla, grabaciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos recibidos o copias de los reclamos previos que no recibieron respuesta.