Rescatan a cuatro personas extraviadas en el volcán Cotacachi

La Policía Nacional y los bomberos rescataron a cuatro personas extraviadas en el volcán Cotacachi.

Cuatro personas fueron rescatadas en el volcán Cotacachi luego de perderse mientras subían. Equipos de rescate y de la Policía Nacional atendieron a las víctimas.

Según informó la Policía este lunes 25 de mayo de 2026, las cuatro personas fueron halladas con vida luego de que una de ellas sufriera una caída durante la travesía a la cumbre.

La emergencia fue reportada el domingo mediante una alerta emitida por el ECU911. Tras recibir el aviso, unidades especializadas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) se movilizaron hasta el sector conocido como Las Antenas, una zona de difícil acceso y con condiciones geográficas complejas.

Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas hasta que los rescatistas lograron localizar a una de las excursionistas en la parte alta de la montaña. Según el reporte oficial, la mujer presentaba lesiones que le impedían continuar su desplazamiento por sus propios medios.

El personal de socorro aplicó técnicas de rapel para el rescate en montaña para estabilizar e inmovilizar a la excursionista antes de evacuarla hacia un lugar seguro.

La mujer y los otros excursionistas extraviados recibieron atención prehospitalaria. La mujer fue trasladada a una casa de salud para su evaluación médica especializada.

Recomendaciones de seguridad para excursiones en montaña

Una lista de recomendaciones elaborada por el ECU911 incluye: