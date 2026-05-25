Jeremy Arévalo y Kevin Rodríguez llegan a la concentración de La Tri

La Tri entrena en Columbus para los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

Jeremy Arévalo y Kevin Rodríguez se sumaron a la concentración tricolor en Ohio. Ambos futbolistas llegaron este lunes 25 de mayo de 2026.

Los tricolores concentrados en Columbus ya realizaron un entrenamiento y trabajo físico en un parque cerca del hotel donde permanecen bajo el mando del director técnico Sebastián Beccaccece.

Aunque aún se espera que los seleccionados sigan llegando a la concentración, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dijo que "hoy ya pudimos hacer un entrenamiento completo".

Sobre la ciudad de Columbus, Egas destacó que es un lugar tranquilo y que las instalaciones para los entrenamientos son muy cómodas.

Según Egas, todo es bastante cerca y la distancia entre el hotel, el centro de entrenamiento y el aeropuerto es muy corta.

Fechas de los amistosos de Ecuador en EE.UU.

Estos son los próximos partidos que le esperan a La Tri: