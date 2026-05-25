Ecuador y República Dominicana firman inicio de acuerdo comercial

La reunión entre los Gobiernos de Ecuador y República Dominicana terminó con el inicio de un acuerdo comercial.

Los gobiernos de Ecuador y República Dominicana avanzaron en su relación bilateral tras una reunión oficial entre los cancilleres de ambos países, según informó la titular ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, este lunes 25 de mayo de 2026.

Sommerfeld informó que en la reunión en territorio dominicano se abordaron temas de comercio, seguridad, migración y cooperación internacional.

Además, se realizó la primera reunión de consultas políticas bilaterales entre ambas naciones. Según explicó, este encuentro permitió definir una agenda de trabajo conjunta enfocada en áreas comerciales, cooperación multilateral y temas migratorios.

Firma para un Acuerdo Parcial de Comercio bilateral

En el mismo encuentro, las autoridades firmaron los términos de referencia que marcan el inicio de la negociación de un Acuerdo Parcial de Comercio entre Ecuador y República Dominicana.

El proceso había sido anunciado previamente por los presidentes Daniel Noboa y Luis Abinader.

De acuerdo con la Cancillería ecuatoriana, el objetivo es fortalecer el intercambio comercial y ampliar las oportunidades de cooperación entre ambos países.

La expansión comercial de Ecuador y sus tratados

En los últimos años, Ecuador ha buscado ampliar sus acuerdos comerciales con distintos mercados de la región y del mundo.

Actualmente mantiene tratados vigentes con bloques y países como la Unión Europea, China y Costa Rica, mientras continúa negociaciones y acercamientos con otras naciones latinoamericanas y caribeñas.