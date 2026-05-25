Esmeraldas se quedará siete horas sin luz por trabajos de CELEC

CELEC informó que Esmeraldas tendrá siete horas sin energía eléctrica entre lunes y martes.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) informó que la noche de este lunes 25 de mayo de 2026 se realizará una suspensión temporal del servicio eléctrico en gran parte de la provincia de Esmeraldas.

La suspensión del servicio se dará debido a trabajos técnicos para la energización de un nuevo transformador de 167 MVA en la subestación Esmeraldas.

Según el comunicado oficial de CELEC, la interrupción del servicio se ejecutará desde las 23:00 del lunes hasta las 06:00 del martes 26 de mayo.

El corte de energía se aplicará en toda la provincia, excepto el cantón Quinindé.

De acuerdo con la empresa estatal, la instalación de este nuevo transformador permitirá incrementar en un 61% la capacidad de transformación energética de la subestación, con el objetivo de mejorar la atención de la demanda eléctrica en la provincia verde.

La obra tendrá una inversión aproximada de 5,4 millones de dólares y fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta intervención ocurre luego de varios inconvenientes registrados en el sistema eléctrico de Esmeraldas durante las últimas semanas, lo que incluyó cortes por la cantidad de sedimentos que afectaron a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.