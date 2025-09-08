Acuerdo Ministerial establece el pago que recibirán los residentes médicos y de enfermería

El Ministerio de Salud Pública (MSP) expidió el Acuerdo Ministerial que contempla las directrices para la implementación de la nueva figura de médico y enfermero residente en los establecimientos de salud del Ecuador.

Con el acuerdo firmado este lunes 8 de septiembre, las residencias médicas en la Red Pública Integral de Salud (RPIS) serán recompensadas con una asignación económica acorde a sus actividades.

Los médicos y enfermeros residentes, en calidad de estudiantes, que se incorporen a los establecimientos de la RPIS, recibirán una asignación económica de:

USD 1 412 para los médicos residentes

USD 1 086 para los licenciados en enfermería

Este pago se hará por el tiempo que dure la especialización, sin que genere relación laboral, explicó el Ministerio de Salud.

Además, serán afiliados al seguro social por parte de los establecimientos de salud de la RPIS donde cursen su posgrado.

El número de médicos y enfermeros residentes de la RPIS se establecerá según la capacidad asistencial de cada establecimiento y de la planificación de profesionales de la salud aprobada a cada subsistema.

Modelo de compensación

La Cartera de Estado señaló que modelo de compensación será equivalente al 1×1, es decir, los profesionales de la salud tendrán la obligación de cumplir un período equivalente a los años de su formación, esta iniciará una vez culminada la especialización y con el registro del título de cuarto nivel.

Este proceso se podrá realizar en un plazo de 6 años y mediante dos vías: con relación de dependencia en el sector público y privado, o sin relación de dependencia a través del ejercicio profesional en el país.