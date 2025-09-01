Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Universidad de Guayaquil anuncia sanciones a internistas por fiesta en hospital del IESS

La fiesta en un hospital del IESS ha generado indignación. Internistas y médicos recibirán fuertes sanciones por este hecho irresponsable.  

Un nuevo escándalo rodea al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

Un nuevo escándalo rodea al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.

IESS

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

01 sep 2025 - 12:16

La fiesta al interior del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, generó indignación y sanciones por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).

Médicos residentes e internistas protagonizaron una fiesta durante su guardia en el hospital. Videos, difundidos en redes sociales, muestran a los involucrados ebrios y dormidos junto a varias botellas y latas de licor vacías.  

A través de un comunicado, el IESS confirmó que los médicos que participaron en la fiesta serán desvinculados y anunció una reunión urgente con las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para evaluar sanciones. 

La mañana de este lunes 1 de septiembre del 2025, la institución de educación superior rechazó de manera categórica los hechos ocurridos en el Hospital Teodoro Maldonado y anunció sanciones para los internistas. 

"Como institución de educación superior comprometida con la formación profesional y ética de nuestros estudiantes, reiteramos que este tipo de conductas son inaceptables y no representan los valores que promovemos", señaló la UCSG.

 Como parte de las acciones se dispuso la colaboración con las autoridades y con las instancias correspondientes de la casa de salud para el esclarecimiento de los hechos. 

También, la institución indicó que, conforme a su Estatuto y Reglamento General, los estudiantes señalados serán remitidos a la Comisión de Ética y Disciplina. "La Universidad lamenta profundamente este suceso y ratifica que tomará las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones que correspondan", concluyó. 

