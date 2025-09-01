Universidad de Guayaquil anuncia sanciones a internistas por fiesta en hospital del IESS

La fiesta al interior del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, generó indignación y sanciones por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).

Médicos residentes e internistas protagonizaron una fiesta durante su guardia en el hospital. Videos, difundidos en redes sociales, muestran a los involucrados ebrios y dormidos junto a varias botellas y latas de licor vacías.

A través de un comunicado, el IESS confirmó que los médicos que participaron en la fiesta serán desvinculados y anunció una reunión urgente con las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para evaluar sanciones.

La mañana de este lunes 1 de septiembre del 2025, la institución de educación superior rechazó de manera categórica los hechos ocurridos en el Hospital Teodoro Maldonado y anunció sanciones para los internistas.

"Como institución de educación superior comprometida con la formación profesional y ética de nuestros estudiantes, reiteramos que este tipo de conductas son inaceptables y no representan los valores que promovemos", señaló la UCSG.

Como parte de las acciones se dispuso la colaboración con las autoridades y con las instancias correspondientes de la casa de salud para el esclarecimiento de los hechos.

También, la institución indicó que, conforme a su Estatuto y Reglamento General, los estudiantes señalados serán remitidos a la Comisión de Ética y Disciplina. "La Universidad lamenta profundamente este suceso y ratifica que tomará las medidas necesarias para que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones que correspondan", concluyó.